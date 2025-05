Extorsiones obligan al cierre del colegio

Aunque la institución es de carácter nacional, las mafias han amenazado con atentar contra cualquier persona en la puerta del colegio si no se les entrega dinero o se les concede el control de la obra.

“La amenaza ha sido clara: si no se les paga, van a lanzar una bomba”, denunció una madre de familia, cuyo testimonio se dio de forma anónima por temor a represalias.

Algunos padres decidieron no enviar a sus hijos este lunes, mientras que otros lo hicieron a pesar del riesgo, con el temor latente de que pueda ocurrir una tragedia.

“Nos dicen que habrá seguridad, pero solo hay dos policías en la puerta y algunos agentes Terna dentro. ¿Qué hacen ellos si entran delincuentes armados? Esto no es un simulacro”, declaró una madre entre lágrimas.

Los padres también denunciaron la falta de información clara por parte del director del plantel, quien no habría emitido un comunicado formal detallando la situación. “Nos enteramos por pantallazos en los grupos de WhatsApp, no por un canal oficial. No hay transparencia”, reclamó otro apoderado.