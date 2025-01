La defensa alega que el Ministerio Público no actuó dentro del plazo legalmente establecido para citar a la presidenta, ya que tenía hasta el 23 de diciembre para hacerlo y no lo hizo. Argumentan que, por lo tanto, la investigación que se ha ampliado después de este plazo es inválida.

Sin embargo, en este caso en particular, se considera que la Fiscalía no ha cumplido con los plazos establecidos por la ley. El abogado subraya que no es responsabilidad de la mandataria no haber declarado si la fiscalía no la citó dentro del tiempo adecuado.