Caso Qali Warma: Habla la pareja de Nilo Burga

La Unidad de Investigación de América Noticias y canal N accedió a la declaración que brindó Elita Farro, pareja del empresario Nilo Burga Malca, durante la diligencia del 26 de diciembre del 2024, horas después de que el empresario fuera hallado sin vida en un hotel en Magdalena.

El relato de Farro reconstruye las últimas horas del principal investigado por el caso Frigoinca-Qali Warma.

Ante el representante del Ministerio Público y la policía, Elita Farro contó que la última vez que vio al empresario fue a las dos de la tarde del día anterior.

"Salió de la casa para encontrarse con su abogado, ya que le quería entregar unos escritos que ese mismo día, en horas de la mañana yo le ayudé a pasar a limpio, relacionado a los problemas que viene teniendo con la fiscalía por su empresa Frigoinca".

Farro dio detalles de la carta que, según indicó, había escrito el empresario en borrador.

"Me siento con él y me comienza a decir que estaba escribiendo una carta para que le dé a su abogado y a su vez lo entreguen a la fiscalía por el caso de su empresa Frigoinca. Quería que el borrador que había hecho, lo pase a limpio porque él ya no podía escribir más. Empecé a escribir como cinco hojas aproximadamente, las cuales transcribía y él me dictaba algunas cosas que agregaba y mencionaba que esa situación, la fiscalía debía verificar bien los productos y que lo haga con un buen laboratorio certificado y, además, mencionaba a una señora de nombre Noemí, que era como una vendedora de su empresa y que ella había hecho todo un círculo para poder vender más. Al final puso su firma y su número de DNI. Yo hice un sobre casero y como a las dos de la tarde él salió con el carro color rojo y se fue diciendo que iba a entregar ese sobre a su abogado, pero no me dijo el lugar".

Cuando le preguntaron cómo se enteró de la muerte de su pareja, señaló:

"Nilo había dejado su teléfono celular y veo que su hijo Michel estaba llamando y yo contesté el teléfono y Michel me dice mi papá y yo le dije que se había olvidado su teléfono y me cortó la llamada. Luego de eso me llamó a mi celular la señora del hotel quien se encontraba llorando. Me dijo el señor Nilo, venga, venga, se ha matado. Luego me llamó Martín Villalón, quien me dijo lo mismo sobre Nilo".

A la interrogante de con qué frecuencia el empresario acudía a ese hotel, ella respondió:

"Él iba casi seguido ya que ahí se reunía con sus amigos para cuestiones de trabajo. Otras veces para el sauna, así también quiero agregar que cuando íbamos a realizar compras en Magdalena, nosotros guardábamos el carro en la cochera del hotel, ya que conocían bastante a Nilo y por eso nos permitían estacionar el carro ahí”.

Los investigadores quisieron conocer si Nilo Burga había recibido amenazas de muerte, a lo que Elita Farro refirió:

“Una vez me mostró un mensaje que él había recibido, que decía, tú eres el siguiente y no te vas a escapar, el cual me imagino que debe estar en su teléfono”.

A la señora Farro se le preguntó también si el empresario había tenido cuadros depresivos o intentos de suicidio. Ella comentó:

“Hubo momentos en que se encontraba depresivo, inclusive una vez su médico psiquiatra me escribió y me dijo que no lo dejara solo, que lo cuide, que le de sus medicamentos y que no lo dejara solo porque se puede autolesionar y hacerse daño. Que, debido a su situación de salud ya anteriormente intentó suicidarse y, en octubre, el médico me dijo que lo cuidara porque tiende a hacerse daño”.

Pese a esta declaración de Elita Farro, César Euscátegui, abogado del fallecido empresario Nilo Burga, insiste en que habrían evidencias para sospechar que se trató de un crimen.