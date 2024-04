Fiscal de la Nación anuncia que se amplió investigación a presidenta Boluarte

"Se ha amplía el marco fáctico de imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los tres relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación la observaciones que se tiene respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de S/ 432 mil en un plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier de US$ 56 mil, además las joyas que habría usado en este tiempo, y que superarían los US$ 500 mil. Eso también es parte de la imputación. Finalmente, la imputación del marco fáctico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de USS$ 1 millón 100 mil en sus cuentas bancarias", dijo Villena.