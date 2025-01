“Me enviaron por WhatsApp una señorita de la Dirección general de gobierno interior diciendo que llene de manera inmediata esos documentos porque iba a ser designado como subprefecto, yo descargué esos documentos [...] En ningún momento he presentado una solicitud para que me consideren como subprefecto, solamente proporcioné mi número de DNI, celular y correo electrónico a Noriel Chingay Salazar”, indicó el colaborador eficaz.

“Yo preparé un almuerzo, alisté cuyes fritos [...] yo directamente me dirigí a Noriel Chingay y le dije que tenía conocimiento que mediante su ayuda y entregándole una suma de dinero podía acceder al cargo de subprefecto distrital. Ante eso, Noriel Chingay me dijo que sí era posible y me ofreció ser subprefecto de Contumazá por el monto de 4,500 soles a lo que yo le dije que era mucho y Noriel Chingay me dijo que podía reducir el monto de pago cómo máximo 3,500 soles pero que el pago debía realizarse en una sola cuota, ante ello yo accedí”, indicó la mujer.