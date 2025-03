Cavero desmiente polémica sobre contrataciones de familiares

Cavero arremete contra Sigrid Bazán

Sobre las críticas de la congresista Sigrid Bazán, quien advirtió un posible conflicto de intereses con esta ley, Cavero fue tajante. “La señora Bazán no es abogada, no participó del debate y no tiene idea de lo que está diciendo. Ella vota en contra del 98% de los proyectos sin informarse”, declaró.