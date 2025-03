Congreso legislando para la familia

El Congreso volvió a legislar, pero no para el pueblo, sino para los suyos. En apenas dos semanas, empezará a regir la nueva Ley de Contrataciones Públicas aprobada, el año pasado, por una amplia, amplísima mayoría en el Parlamento.

Durante el debate de la ley, los parlamentarios le dedicaron casi hora y media a discutir, no necesariamente sobre lo más beneficioso para el país al momento de gestionar una contratación; los congresistas exigieron -algunos hasta con tono altisonante- que sus familiares y ellos deberían beneficiarse con la nueva ley.

En pedidos como estos no importa si el congresista es de izquierda o de derecha. El clamor de la mayoría parlamentaria es que, con la nueva Ley de Contrataciones, los familiares de los padres y madres de la patria ahora sí puedan contratar con el Estado; algo que hasta hoy está prohibido, pero que dentro de unos días cambiará.

Ya no habrá más impedimento para los familiares de los congresistas. Solo para ellos. Para las demás autoridades las restricciones se mantienen.

Hoy, sin embargo, han decidido abrirles la puerta a sus familiares y levantar la restricción. La palabra “todo proceso” desapareció, y fue reemplazada por “el impedimento se configura respecto al mismo ámbito”. Ya no hay candado, esta frase técnica permite que desde ahora los familiares de los congresistas solo estén impedidos de contratar con el mismo Congreso. Una ley a la medida de los llamados padres de la patria.

Los congresistas insisten en que no hay conflicto de interés porque sus familiares no contratarán con el mismo Congreso de la República. Para otros es clarísimo que la influencia de un congresista no solo se limita al Parlamento, podría influir -como ya se ha visto- en un ministerio o gobierno regional.