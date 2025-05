“Quien determina si una persona cumple con el perfil para ocupar un cargo en el Congreso es la oficina de Recursos Humanos. Si se entiende que cumple, entonces no hay cuestionamiento”, señaló Acuña.

“Ahora se critica que haya una foto mía en esa oficina. Pero ¿por qué estaría mal? Si no se hubieran convocado elecciones, quizá nadie diría nada. Creo que no es delito tener una foto, incluso como reconocimiento. Es algo común en muchas instituciones del Estado”, agregó.

“Se habla como si fuera un acto político, pero incluso en ministerios hay fotos de comandantes o del presidente. Si hubiera sido otra persona, nadie estaría cuestionando. Esto no es un delito”, subrayó.

Consultado sobre el presunto plagio en la tesis de Lozano, cuya investigación está en curso, Acuña dijo no tener información. “Me acabo de enterar. No tengo conocimiento. Eso lo debe determinar la investigación. Si hay o no copia, lo dirá la autoridad correspondiente”, respondió.