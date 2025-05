El nombre de Yessenia Lozano , militante de Alianza para el Progreso (APP) , vuelve a generar polémicas tras una serie de revelaciones que exponen el aparente uso indebido de su oficina en el Congreso . Nombrada como jefa del Centro de Modalidades Formativas , su función era vincular al Parlamento con instituciones educativas y ofrecer prácticas preprofesionales a estudiantes. Sin embargo, en siete meses no ha lanzado una sola convocatoria estudiantil, pero sí ha recibido a decenas de autoridades políticas, en su mayoría militantes apepistas.

Pese a no ser congresista, su influencia es evidente. Lozano actúa como si tuviera prerrogativas legislativas, recibe funcionarios, gestiona pedidos, intercede ante ministerios y se ha convertido, según testimonios recogidos, en una operadora política con acceso directo al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

Una oficina sin estudiantes, pero llena de políticos

Desde octubre de 2024, la oficina ha recibido un desfile constante de alcaldes y regidores, todos afiliados al partido liderado por César Acuña. Entre ellos figuran autoridades de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Cajamarca y Amazonas. Una de las visitas más recientes fue la del gerente municipal de Wanchaq, quien confirmó que su interés no era educativo, sino buscar financiamiento para su distrito.

Vínculos familiares, académicos y partidarios bajo la lupa

Las críticas a Lozano Millones no terminan en su gestión. La funcionaria cuenta con el respaldo pleno del presidente del Congreso, quien la nombró en el cargo pese a que su supuesta maestría no figura en el registro oficial de SUNEDU. Además, se ha señalado que su tesis para obtener el título profesional podría haber sido plagiada, aunque no hay un pronunciamiento oficial al respecto.