Comandante general PNP sobre 'El Español': "No tuve oportunidad de conocerlo"

“Yo no he tenido la oportunidad de conocer a ese señor y durante mi carrera policial siempre he evitado reunirme con personas que no conozco. No ha habido ningún tipo de contacto ni con él ni con nadie. He desarrollado mi trabajo de la manera más correcta y basado en la transparencia. Yo siempre he vivido de mi sueldo y eso me da una tranquilidad porque tengo un patrimonio que cuidar: mi familia, mis amigos y la institución”, remarcó.