Al parecer, este buzón detonó debido a un problema con una red eléctrica que, según la empresa Plus Energía (la nueva razón social de la empresa antes conocida como Enel), no les pertenece.

Mediante un comunicado, ellos aseguran que las redes involucradas en el incidente son de terceros, y no forman parte de su red eléctrica.

Ante esto, Plus Energía expresó su pesar por el incidente y su deseo de una pronta recuperación para la mujer afectada.

Afortunadamente, la mujer no cayó completamente dentro del buzón debido a su reacción rápida, usando sus brazos para sostenerse.

Plus Energía aclaró que no tiene responsabilidad directa en el incidente, ya que las instalaciones involucradas no forman parte de su infraestructura, y las redes eléctricas afectadas son propiedad de terceros.