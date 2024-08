"La cual haría un nuevo daño grave a la Carrera Pública Magisterial (CPM) incorporando, al primer escalafón, a aquellos maestros que no quisieron someterse a los procesos de evaluación establecidos en las regulaciones actuales o no los aprobaron con el puntaje requerido, conformándose con contratos temporales, los cuales no pueden otorgarles por sí mismos el beneficio para el ingreso directo a la CPM", se indicó en parte de un comunicado.