Congresista César Revilla: "No vamos a apoyar una fórmula que abra la ventana a una Asamblea Constituyente"

El parlamentario contestó a lo declarado por su colega de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela, quien los responsabilizó de darle espacio a la izquierda. "No le hemos abierto el espacio a a la izquierda, lo que hemos hecho es escuchar lo que pasaba en la ciudadanía, no darle la espalda a las muertes, y todas las muertes tendrán que investigarse en el marco legal, en quienes no estaban protestando que no tenían posición política y han fallecido", refirió.