Congresistas Kelly Portalatino y Edwin Martínez debaten respecto al adelanto de elecciones en el 2023

Por su parte, Martínez señaló que estos consensos no se logran debido a que los dos extremos han puesto condiciones por lo que impide se llegue a un acuerdo, de igual modo, defendió que un adelanto de elecciones este año es imposible debido a que no existe la logística y que se debe garantizar un proceso serio, pues de cerrarse en octubre el padrón se contará con un padrón lleno de fallecidos y de quienes no quieren votar.