Congresista Esdras Medina pide al presidente del Congreso no aceptar renuncia de José Cevasco

El documento continúa. "Esto no hace sino confirmar que el Oficial Mayor José Cevasco Piedra no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que vienen siendo objeto de denuncias periodísticas por no estar dentro de sus funciones delegadas, sin embargo, está dando un paso al costado porque no existe la autocrítica ni la magnificencia de asumir las verdaderas responsabilidades a quien realmente le corresponde", señala.