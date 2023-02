Congresista Flavio Cruz sobre un diálogo entre Dina Boluarte con Perú Libre: "No tiene sentido reunirse con ella"

"No tiene sentido reunirse con ella, primero vamos por la formalidad. Acabo de ver si teníamos una notificación, una invitación formal, de repente, no hay nada, no nos han invitado, donde no te invitan no puedes ir. Segundo, la postura, de manera personal, mañana hay reunión de bancada, este tema lo abordaremos mañana y vamos a ver orgánicamente qué respuesta vamos a tener, sin embargo, digo a título personal no tiene sentido reunirnos ahí", declaró