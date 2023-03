Congresista José Cueto sobre ministro Jorge Chávez Cresta: "Para mí no es el indicado para estar al frente"

Con respecto al tema, dijo que la instalación de un equipo paralelo por el ex presidente Castillo, no le llama la atención que se lo haya mencionado en una de las conversaciones de 'El Español' pues que lo hayan nombrado fueron a propósito para saber que tenía comunicación con el ex mandatario, refirió que todas estas cosas servirán a la fiscalía para sacar adelante la investigación y para que los implicados sean sancionados.