Congresista López: No daré mi voto para que viaje Castillo

El presidente del JNE dijo que “aquellos que gritaron fraude no han podido acreditar pruebas porque no hay nada fraudulento, ni oscuro”. Sobre las elecciones municipales y regionales, indicó que están a la expectativa de contratar a 15 mil fiscalizadores. A su vez, mencionó que el debate se realizará el 25 de setiembre. Además, sería en San Marcos, en la noche y tendría 4 temas. Con respecto a la situación de Antauro, indicó que no hay ninguna campaña electoral autorizada por el JNE por lo que manifestó que van observar su caso si están en el marco de la ley.