Congreso denuncia desaparición de tres peruanos en Venezuela

Salhuana denuncia desaparición de tres peruanos en Venezuela

"Tres peruanos se encuentran, no sabemos si desaparecidos o detenidos en Venezuela" , reveló Salhuana este 29 de enero de 2025.

Salhuana explicó que actualmente no existe una relación diplomática formal con Venezuela, lo que dificulta la comunicación directa con las autoridades de ese país: "No tenemos relación diplomática formal en este momento", afirmó, y detalló que el Perú ha solicitado información al régimen venezolano a través de otros países, pero no ha obtenido respuesta.