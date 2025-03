Continúa juicio contra Pedro Castillo por golpe de Estado

La quinta audiencia del juicio contra el ex presidente Pedro Castillo y otros seis investigados continúa. Como se sabe, se les acusa de haber incurrido en el delito de rebelión por el golpe de Estado .

La audiencia de hoy se celebra luego de que el día de ayer el ex mandatario no estuviera presente debido a un problema de salud, específicamente deshidratación, lo que llevó a su traslado al hospital de Ate.

En la audiencia de ayer, Vicente Romero, jefe del estado mayor de la policía en ese entonces, declaró que el ex presidente Pedro Castillo le dio órdenes a Raúl Alfaro para cerrar el Congreso y retener a la ex fiscal de la Nación, órdenes que no fueron acatadas.