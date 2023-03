Contraloría realizará operativos de control específicos a partir de este mes

El contralor general informó que en el último año la Contraloría ha señalado responsabilidades en 8730 funcionarios públicos. El 71% de ellos tienen cargos directivos, y están comprendidos 134 titulares de entidades públicas.



En ese sentido, señaló que se ha enviado al Poder Ejecutivo la lista de funcionarios que laboran en las entidades del gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia.



“No se trata solo de detectar si no también de que la ciudadanía no siga viendo a los malos funcionarios detrás de un escritorio o rotando a otra entidad.Tenemos que cerrar el ciclo. No hay efectividad en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional si no hay sanción célere, predecible y ejemplar”, manifestó Shack.



Al respecto, informó que la Contraloría General ha iniciado el trabajo del procedimiento administrativo sancionador, luego de formar un tribunal altamente competente, con miembros elegidos en un riguroso concurso público.



Agregó que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ha emitido resoluciones sancionatorias y que, a la fecha, nueve funcionarios han sido inhabilitados de la función pública por las graves y muy graves irregularidades. Estimó que este año se procesará a más de mil funcionarios y servidores públicos a nivel nacional.