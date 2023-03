Damnificada del río Chillón: Si no nos quieren acá, que nos lleven a un lugar mejor

“Queremos una solución. Si no nos quieren acá, que nos reubiquen, que nos lleven a un lugar mejor, no a carpas que están en una loza deportiva, que no está en buenas condiciones. ¿Dormiría con tres niños, esposo y perros? Hace un calor tremendo. No puedo estar ahí, más te estresas, te enfermas”, dijo Cynthia Albornoz a Canal N.