David Waisman: "Alejandro Toledo me pidió que le compre un helicóptero"

"Mientras yo estaba como ministro de Defensa, él quería que haga una gestión de compra de un helicóptero especial, porque en el que él viajaba para hacer buenas gestiones, ese tuvo dos problemas que casi se cae (...) Pasaron tres días y Alejandro (Toledo) me dice que me retiró de la compra. Llamé el embajador de Rusia (...) luego me enteré que habían revalorizado más de dos veces y medio el costo del helicóptero. El asesor y (Alejandro) Toledo. Jamás se compró el helicóptero", detalló en entrevista a Octavo Mandamiento.