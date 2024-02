Defensor del Pueblo sobre declaraciones de Jaime Villanueva: "No es una opinión concluyente"

Sobre la propuesta que la comisión la integren congresistas o que conformen un grupo, Gutiérrez no vio problemas en ello. "Si el Congreso emite otra ley desactivando esta u organizando o actualizando las instituciones, son muy respetuosos, ¿qué instancias sacan la ley? es el Congreso, no debe sorprendernos que la modifique, la anule, que sea para el bien del país porque detrás de todo eso no tiene que haber una lectura parcializada o en búsqueda de tener el control del sistema justicia", dijo el defensor del Pueblo.