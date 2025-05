Pero ¿estas medidas podrán frenar el avance de la criminalidad y minería ilegal en la zona? Carlos Herrera Descalzi , exministro de Energía y Minas, considera que no.

“La suspensión de actividades mineras puede ser muy dura para las empresas, sobre todo si no hay una planificación o coordinación previa. Parar por parar no tiene sentido. Económicamente, representa cerca del 8% de sus ingresos anuales, pero los costos operativos siguen corriendo”, explicó el extitular del Minem a Canal N.

“El Reinfo se creó para que mineros en proceso de formalización sigan trabajando. Pero en la práctica, se ha convertido en un pasaporte para la ilegalidad. Si no hay voluntad de fiscalizar y cruzar datos, el sistema seguirá siendo cómplice”, advirtió.

Sobre el toque de queda, Herrera consideró que “algo puede ayudar”, pero no es suficiente. “Esto necesita mucho más que un decreto. Se requiere presencia sostenida del Estado, como una base permanente tipo VRAEM, algo que se ha prometido durante años y no se concreta”.

El exministro fue claro al cuestionar si el gobierno actual tiene la capacidad de enfrentar este desafío: “Honestamente, no creo que este gobierno pueda hacerlo. La situación se ha deteriorado mucho. Se necesitan medidas durísimas, no para matar, pero sí para controlar de verdad. Y eso pasa por fiscalizar no solo a los delincuentes, sino también a policías, jueces y fiscales de la zona”.