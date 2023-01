Dina Boluarte ante la OEA: No voy a rendirme ante grupos autoritarios

“¿Qué salida están planteando frente a la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia? He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones, y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y la región. Yo voy a cumplir con mi obligación con el Perú, y esa consiste en garantizar que los peruanos puedan ejercer libremente el derecho que tienen a decidir el futuro del país con su voto. No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática que esta organización cultiva con tanto celo. Elecciones libres, democráticas y con todas las garantías de la observación de la OEA, la comunidad internacional y los amigos del Perú. Ese es el derrotero de salida a la crisis”, aseveró.