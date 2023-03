Dina Boluarte: "Estamos sacando a los malos elementos de Reconstrucción con Cambios y de todos los ministerios"

"Estamos sacando a los malos elementos no solo de Reconstrucción con Cambios, sino de todos los ministerios donde no solamente no tenían la meritocracia necesaria y el conocimiento, porque necesitamos personas técnicas para que puedan resolver en el campo los problemas, no queremos personas en el escritorio, por eso el ciclón Yaku golpeó nuevamente a golpeado el norte porque no se atendió lo que se debió haber atendido [...] por eso hay que darle una mirada diferente, un cambio de 360 grados a Reconstrucción con Cambio para que podamos resolver los problemas de fondo", dijo.