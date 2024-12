Dina Boluarte: Fiscalía reprograma toma de declaración

La mandataria alegó temas de salud en este caso por el que se le denunció constitucionalmente por una presunta incapacidad para ejercer sus funciones que no fue informada al Congreso.

"Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta", argumentó en su mensaje a la Nación.