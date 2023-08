Dina Boluarte: Presidenta responde en exclusiva a Canal N por el caso Aionia

"Quiero señalar que se deposita la confianza en cada integrante del gabinete ministerial, en ese contexto, ni bien me enteré de las noticias, convoqué al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Adrianzén, quien me informó que dicho pago era un pago regular; y el señor, Orellana, Presidente de EsSalud, indicó que dicho pago fue producto de un laudo arbitral que no se pudo apelar, y que tenía sentencia consentida", contestó Dina Boluarte.