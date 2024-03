Dina Boluarte rechaza presunto complot contra Otárola: "Vizcarra no conoce a mi hermano"

"Lamento que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía. Es una tarea difícil como presidenta, y el premier me acompañó. Y también digo que ese complot que se ha dicho en un canal de televisión se viene desmoronando, porque el señor Vizcarra, el señor Figueredo y mi hermano, a quienes querían hacer aparecer que estuviesen complotando, no se conocen. El señor Vizcarra no conoce a mi hermano, el señor Figueredo no conoce a mi hermano. Entonces, ¿de qué complot hablan?", dijo.