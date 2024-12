Dina Boluarte reta a las encuestadoras: “Pónganme cero”

"A los que me califican, que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos: De una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales". A ellos les digo, ¿para qué gastan su dinero, su energía? Poniéndome, primero empezaron 11%, luego nos tocaron la puerta, pero denos alguito, le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11, y yo les he dicho nada, porque ese dinero prefiero gastarlo en Llamkasun para las hermanas y hermanos", dijo.

“A mí, los números menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando, como dice el alcalde, en proyectos de inversión, dándoles calidad de vida”, agregó.