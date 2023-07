Disponen que Reniec inscriba matrimonio entre dos personas del mismo sexo

En sus fundamentos, la Corte Superior de Justicia de Lima detalló también que el matrimonio igualitario, no es otra cosa que la garantía vigente y efectiva del derecho a la igualdad de las personas LGBTI+, "y no hay justificación alguna para considerar que los mismos derechos reconocidos a las personas heterosexuales no puedan ser ejercidos por las personas LGBTI+".