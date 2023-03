Domingo García Belaunde, abogado de Roberto Sánchez: "La acusación es bien 'flojita', se basa en un trascendido"

"Estoy convencido que no tuvo que ver con el golpe, porque la acusación es bien "flojita", se basa en un trascendido, porque alguien dice "Lo hicimos por el país", y entonces ahí se deduce de quien lo hizo en ese momento. Entonces, hacer una acusación penal que exige tipificación sobre la base a una frase me parece una necedad elegante, con eso no hay prueba, está acreditado lo de Chávez y Torres. No hay ninguna prueba, salvo un trascendido", refirió.