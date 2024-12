Eduardo Arana: No tengo interés en ser premier

El ministro de Justicia (Minjus), Eduardo Arana , aseguró que la presidenta Dina Boluarte es quien evalúa el trabajo de los miembros del Gabinete y quien tiene la capacidad de disponer si corresponde o no un cambio, pues los ministros de encuentran en constante evaluación.

En esa línea, descartó que se le haya propuesto reemplazar a Gustavo Adrianzén como presidente del Consejo de Ministros (PCM). Asimismo, aseguró que no tiene interés en asumir un cargo que no sea el que ocupa actualmente.

“No hay ninguna propuesta y tampoco tengo interés en asumir un cargo que no sea el ministerio [de Justicia] porque, ya lo he dicho, hay muchas tareas por terminar. Tenemos, por ejemplo, un programa para afianzar los derechos humanos, tenemos que ver lo de las cárceles, afianzar la lucha contra la criminalidad, las brechas en discriminación. Hay tareas pendientes. Los ministros son llamados frecuente y permanentemente por la presidenta para dialogar o explicarle alguno de los temas que son sectoriales”, dijo en Al Final Del Día.

Respecto a los rumores de que, junto a los ministros Morgan Quero (Educación) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social) conformarían el núcleo más cercano a la presidenta Boluarte, Arana indicó que la mandataria no tiene preferencia por unos ministros específicos, y que todos conversar directamente con ella.

“Se ha hecho notorio que yo pueda estar hablando con la presidenta, pero yo le aseguro, no existe particular preferencia entre uno u otro ministro. No existen círculos lejanos ni cercanos. Todos los ministros conversan con la presidenta directamente”, precisó.