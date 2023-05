Edwin Martínez: “A mí se me va a botar de Acción Popular”

“Yo a [Fernando] Belaunde lo tengo en el corazón, no en el itinerario político. Y por respeto a Belaunde no podemos permitir que se siga ensuciando la casa del líder nato. Si es que seguimos como vamos, con muchísimo dolor voy a tener que dejar esta casa política. Acción Popular tiene líderes extremistas que abrazan el odio, la violencia y la maldad para generar caos […] El señor Yonhy Lescano ha sido un político que ha defendido el gobierno del profesor Pedro Castillo porque tiene esa línea y esa conducta que no va con el tema democrático de Acción Popular. Mesías Guevara igual, son de la misma camada”, aseveró.