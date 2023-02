Edwin Martínez sobre Acción Popular: "Lamentablemente no tenemos dirigencia a nivel nacional"

Finalmente, a título personal, indicó no estar a favor de la iniciativa del adelanto electoral, pese a que apoyaron a que se realice en el 2024, aduce que no pueden como Congreso "seguir fatigando al país" con este tema. "Muchos queremos que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el Congreso, pero no sabemos a quiénes vamos a elegir, pedimos un partido nuevo, no tenemos, estamos como un barco a la deriva, lo que tenemos que hacer es afianzar la gobernabilidad dándole respaldo a la presidenta y enrumbar los destinos del país para que haya un desarrollo, un desarrollo para la población", dijo Martínez.