Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori: "Muchos actos del caso Pativilca deben ser declarados nulos"

"Estos señores han realizado esta conclusión asumiendo el delito de lesa humanidad, cuando por el momento de la presidenta de la sala me ha dicho que no puede discutir si hay lesa humanidad o no. Sin embargo, viene aceptando terminaciones anticipadas por este delito. El Ministerio de Justicia ha establecido, dentro de su ley orgánica, que los defensores públicos tienen que ser abogados hábiles y colegiados. El señor defensor público no ha cumplido con el margen de lo legal", sostuvo en N Portada de Canal N.