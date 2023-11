Exembajador Hugo de Zela: "El nuevo canciller no tiene una tarea fácil por delante"

"Lo que tiene [Javier] González-Olaechea por delante no es, definitivamente, una tarea fácil. Lo cierto es que es una tarea ardua, difícil. Hay desafíos importantes porque las tareas de APEC son múltiples y es una reunión que congrega, como sabemos, a las principales economías del mundo. Además, no es solamente una reunión es un conjunto de reuniones que hay que planear adecuadamente y coordinar no solo con otros países, sino también al interior del Estado", indicó.