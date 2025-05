Exministro Castilla destaca experiencia de Pérez Reyes en el MEF

Castilla reconoce experiencia técnica del nuevo ministro

"Él es una persona que sabe del manejo de la cosa pública, es un cuadro técnico profesional", sostuvo Castilla en entrevista Canal N. No obstante, mostró su preocupación por la constante rotación de ministros en una cartera tan sensible. "Me parece un craso error que comete la presidenta. Si no estaba segura de Salar, no debió nombrarlo", afirmó.