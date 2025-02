En entrevista con Cuentas Claras de Canal N, Carlos Castro Yangali , exproveedor del programa Qali Warma , negó tener relación con el vocero presidencial, Fredy Hinojosa , y aseguró que no es investigado por la Fiscalía por el escándalo de las conservas en mal estado que fueron repartidas a escolares del país.

Además, sostuvo que no ha mantenido relaciones comerciales con la empresa Frigoinca, señalada como un pieza clave en el caso Qali Warma. "No tenemos ningún temor. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna información ni ningún pedido y estamos llanos a dar cualquier dato necesario", indicó.