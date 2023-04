Falleció sereno de Surco que fue herido durante intervención

"Ocurrió algo que no sé por qué no creíamos que iba a pasar, pero finalmente Luis Manrique nos ha dejado. Se ha convertido en un héroe para todos los surcanos. Él no dudó en poner en riesgo su vida, para evitar que un facineroso perpetrara un asalto y en ese afán perdió la vida, porque lamentablemente, el Estado le prohibió tener un palo en la mano para enfrentar a los delincuentes", señaló el alcalde.