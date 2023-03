Familiares de la mujer e hijo desaparecidos en el río Rímac se pronuncian: "Se pudo evitar"

"No dijeron absolutamente nada, por eso que confiados hemos salido a trabajar, porque sino no hubiéramos salido por la advertencia... mira las vidas que se han perdido, hubiéramos sacado nuestras cosas, no importa acá afuera, amontonadas, no tenemos donde ir; pero se pudo evitar", refirió la señora quien no dio su nombre.