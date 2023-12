Fernando Rospigliosi sobre indulto a Fujimori: "No debe tolerarse más una injerencia de la Corte IDH"

“Esperemos que esta corte caviar no siga metiendo sus manos en el Perú, cosa que ha venido haciendo impunemente en los últimos tiempos. Esa corte no tiene nada que ver este asunto, que lo único que ha hecho es dilatar la libertad de Alberto Fujimori para que muera en la cárcel. Esa es una canallada y no debe tolerarse más una injerencia de este tipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo en diálogo con Canal N.