Fernando Vivas: "Encontramos negociaciones de la bancada magisterial con el gobierno"

El periodista Fernando Vivas conversó en Hora y Treinta respecto a la coyuntura política en nuestro país, señalando que en estos momentos el Congreso parece ya no buscar un adelanto de elecciones, pues ya no se insiste. Señaló que la interpelación al Premier Alberto Otárola no se logró, pues al parecer, se descubrió un negocio entre la bancada Magisterial con el gobierno, lo que originó que no voten por su interpelación.