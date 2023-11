Fiscal de la Nación oficializa destitución de Marita Barreto del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder

"Se desprende que la Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder no ha cumplido con la entrega oportuna de la información requerida concerniente a la carga del mencionado equipo especial, en el que debía precisarse las metas programadas y alcanzadas, evidenciándose con los informes estadísticos al 09 de junio y al 24 de noviembre de 2023 emitido por la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, solo la carga asignada a cada fiscal integrante del referido Equipo Especial, más no así de la Fiscal Superior Coordinadora, toda vez que, no se observa el detalle de los casos asignados a la misma, en virtud a que no se evidencia carpetas fiscales a su cargo", se detalló.