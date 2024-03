Fuad Khoury: "Deben investigar a presidenta para saber si cometió delito constitucional"

Precisó que quien no llene la declaración jurada debe ser sancionado, incluso dijo que hay casos de gobernadores regionales y autoridades que no la presentan debido a que "se exponen a que les caiga con todo la Contraloría y la fiscal para exigirle, no lo presentan por desbalance o por omisión, lo más probable, pensando mal, es porque se meten en problemas", dijo Khoury.