García Belaúnde: "América Latina está muy dividida"

“América Latina está muy dividida, muy fragmentada y muy convulsionada. No sé qué tan fácil pueda ser articular posiciones conjuntas. Puedo imaginar países que ofrezcan posiciones de neutralidad firmes, no todos, pero algunos de ellos sí. Lo que no se me hace tan fácil imaginar posiciones conjuntas en un tema como este”, dijo en una entrevista para Canal N.