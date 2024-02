General Zanabria: "Hay reconocer e incentivar a la policía y no ver todo lo malo"

"La percepción de inseguridad no se mide por los medios [...] el ministro del Interior ha señalado que, por ejemplo, hay programas preventivos y que nosotros diariamente incautamos un promedio de 20 armas de todo tipo, nuestro personal cae en enfrentamientos y entonces si el esfuerzo que pone cada policía en la calle no es reconocido, cómo le incentivamos la moral para que siga trabajando y no perdamos la lucha contra el delito", dijo Zanabria.