Gisela Valcárcel: Debemos movernos por la seguridad de nuestro país

“Minutos después, hablaba con los encargados para que desactiven todos. entre las decisiones que he tomado, no importa si existe un modo de mandar dinero. No bajaré ninguna app para pagar, ni la app del banco, me va a complicar la vida. Volveré a la época en la que no había esto y a ver cómo me soluciono. Hay personas que no tienen la aplicación de su banco en su celular”, declaró Valcárcel.