Gladys Echaíz sobre Dina Boluarte: “Ha demostrado que no está en capacidad de conducir al país”

“La presidenta nos traslada a nosotros su responsabilidad. Nos dice ‘convoquen a elecciones para que se vayan y para irme’. ¿Y por qué no renuncia si tanto le hace caso al grito de una masa que no se puede identificar? Porque es un conglomerado que grita y que no sabemos cuánta es su dimensión o qué incidencia tiene en el total de la población. No es así, eso es falta de seriedad, eso no es entender la responsabilidad que se tiene. Si no esté en condiciones de hacerlo, que dé un paso al costado”, agregó.